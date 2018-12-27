Şanlıurfa'da Kültür-sanat
30 dakika önce
Şanlıurfa bu hafta iki tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak.
Şanlıurfa
bu hafta iki tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu
, 29 Aralık
Cumartesi günü saat 13.00'de "Hopçik ile Dopçik" adlı tiyatro oyununu çocuklar için sahneleyecek.
Ekip, aynı günde ve yerde saat 20.00'de de Orhan Kemal
'in yazdığı "72'inci Koğuş" adlı tiyatro oyununuya da yetişkinlerin karşısına çıkacak.
Son Dakika
» Kültür Sanat
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:20 Kaynak: AA
Bakan Açıkladı: Yeni Yılda Manav, Şarküteri ve Ekmek Reyonunda Poşetler Ücretsiz Olacak
Mustafa Sandal ve Saadettin Saran'ın, Sosyetik Güzel Cansu Taşkın' la Konuşmaları Ortaya Çıktı
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'deki Büyükelçiliğini Yeniden Açma Kararı Aldı