Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Kültür-sanat

Şanlıurfa'da Kültür-sanat

30 dakika önce

Şanlıurfa bu hafta iki tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak.

Şanlıurfa'da Kültür-sanat, System.String[]
Şanlıurfa bu hafta iki tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 29 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'de "Hopçik ile Dopçik" adlı tiyatro oyununu çocuklar için sahneleyecek.

Ekip, aynı günde ve yerde saat 20.00'de de Orhan Kemal'in yazdığı "72'inci Koğuş" adlı tiyatro oyununuya da yetişkinlerin karşısına çıkacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:20 Kaynak: AA

Şehir Tiyatrosu, Şanlıurfa, Kültür Sanat
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