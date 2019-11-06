Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da kumar operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da kumar operasyonu

Şanlıurfa'da kumar operasyonu

7 saat önce

Şanlıurfa'da kumar oynatılan 5 iş yerine yapılan baskında 109 kişi hakkında işlem yapılırken toplamda ise 33 bin 280 Türk Lirası para cezası kesildi.

Şanlıurfa'da kumar operasyonu, System.String[]

Şanlıurfa'da kumar oynatılan 5 iş yerine yapılan baskında 109 kişi hakkında işlem yapılırken toplamda ise 33 bin 280 Türk Lirası para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kumar oynatılan 5 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda tombala oynattığı tespit edilen 5 şüpheli şahsa "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. İş yerlerinde yapılan aramada ise 5 adet kamera cihazı, 8 adet televizyon, 5 adet tombala makinesi, bin 150 adet pul, 190 adet tombala kartı ve bin 220 Türk Lirası yakalandı. Ayrıca tombala oynadığı tespit edilen 104 şahsa "Kabahatler Kanunu" kapsamında toplamda 33 bin 280 Türk Lirası idari para cezası kesildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik yasalaştı: Yönetmeliğe aykırı balık avlanması durumunda uygulanan para cezaları artırıldı
Çinliler 800 TL'lik ekipmanla iPhone 8'in de aralarında bulunduğu telefonlardaki parmak izi şifresini 20 dakikada kırdılar Mansur Yavaş'tan öğrencilere bir müjde daha! Öğrenci kartında yaş sınırlaması kaldırıldı Lokmacılar birer birer kapanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 01:06:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da kumar operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]