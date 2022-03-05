Şanlıurfa'da kumar oynayan 36 kişiye 65 bin 484 lira ceza - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kumar oynayan 36 kişiye 65 bin 484 lira ceza

05.03.2022 15:14
Şanlıurfa'da kumar oynayan 36 kişiye 65 bin 484 lira ceza

Şanlıurfa'da bir iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 36 kişiye toplam 65 bin 484 lira para cezası verildi.

Şanlıurfa'da bir iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 36 kişiye toplam 65 bin 484 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Haliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığını belirledi.

Oyun malzemelerine el koyan ekipler, 36 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle 65 bin 484 lira ceza uyguladı.

Kumar oynattığı öne sürülen İ.D. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Şanlıurfa, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kumar oynayan 36 kişiye 65 bin 484 lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kumar oynayan 36 kişiye 65 bin 484 lira ceza - Son Dakika
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