Şanlıurfa'da Kuran kursunda çocuğa şiddetle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da Kuran kursunda çocuğa şiddetle ilgili soruşturma başlatıldı

16.03.2022 16:53
Şanlıurfa'da Kuran kursunda çocuğa şiddetle ilgili soruşturma başlatıldı

Şanlıurfa Valiliği, bir Kuran kursunda çocuğa şiddet uygulanmasına ilişkin görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Şanlıurfa Valiliği, bir Kuran kursunda çocuğa şiddet uygulanmasına ilişkin görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki bir kuran kursuna giden çocuğa yönelik şiddet görüntülerinin basına yansıdığı hatırlatıldı.

Konuyla ilgili inceleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, "15 Mart 2022 tarihinde basın yayın organlarında çıkan haberlerde yer alan kuran kursunda çocuğa şiddet görüntüleri üzerine adli ve idari inceleme-soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
500
FETÖ yalanıyla milyonluk dolandırıcılığın şüphesi yakalandı FETÖ yalanıyla milyonluk dolandırıcılığın şüphesi yakalandı Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen'den ŞUTSO'ya ziyaret Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen'den ŞUTSO'ya ziyaret

Kuran-ı Kerim, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Kuran kursunda çocuğa şiddetle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Hava sahasının kapatılmasına yönelik çağrılarına yanıt alamayan Zelenski, ABD'den savunma sistemi talebinde bulundu
16:28 Rus oligarklara uygulanan yaptırımla ilgili Portekiz'den açıklama geldi: Abramoviç'in ülkeye girişini engelleyemeyiz
16:28 Amerikalı astronot Mark Vande Hei, Rusya'nın izniyle dünyaya gelecek
16:21 Duygu Özaslan yaptığı estetikleri tek tek açıkladı!
16:16 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni seçim sistemini eleştirdi: Erdoğan ve Bahçeli'ye 'hodri meydan' diyorum
16:14 Memur-Sen Genel Başkanı 3600 ek gösterge için müjdeyi verdi: Düzenleme tüm kamuyu kapsamalı
14:37 Konut fiyatları cep yakıyor! Yüzde 77,4 arttı
16:03 Bakan Çavuşoğlu: Savaşların kazananı olmaz, barışın ise kaybedeni
15:52 Galatasaray Başkanı Elmas: Samimiyetsiz bir ortam var, Kulüpler Birliği'nden çıkmayı düşünüyoruz
14:14 Hem tedavi ettiler hem de protesto: Doktora saldıran uzman çavuş böyle taburcu edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 17:00:38. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kuran kursunda çocuğa şiddetle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement