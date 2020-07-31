Şanlıurfa'da Kurban Bayramı - Son Dakika

Şanlıurfa'da belediye ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun mesai harcadı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıttı.

Ekipler, kurban kesim yerlerindeki vatandaşları da sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Mezarlıklarda stant açan ekipler, kabir ziyaretlerini gerçekleştiren vatandaşlara maske, şeker, lokum ve kolonya dağıttı.

Haliliye Belediyesi ekipleri de bayram namazı sonrası vatandaşlara kurban poşeti dağıttı.

İlçe genelinde cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak, dezenfekte aracı ile gül suyu serpen ekipler, daha önce belirlenen kurban satış ve kesim yerlerinde denetimler gerçekleştirdi.