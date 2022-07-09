ŞANLIURFA'DA KURBANLAR YİNE ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE KESİLDİ - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA KURBANLAR YİNE ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE KESİLDİ

09.07.2022 12:51

ŞANLIURFA'da, bayramın ilk gününde kentin birçok noktasında, kesim alanların kurbanlıklar çocukların gözleri önünde kesildi.

ŞANLIURFA'da, bayramın ilk gününde kentin birçok noktasında, kesim alanların kurbanlıklar çocukların gözleri önünde kesildi.

Şanlıurfa'da kentin farklı noktalarında oluşturulan alanlarda kurbanlıklar kesildi. Vatandaşlar kesilen kurbanlar etleri parçalayarak poşetlere koyup evlerine götürüldü. Kadınların da yardım ettiği kurban kesimi ise çocukların gözleri önünde yapıldı. Çocuklar korku dolu gözlerle kesimi izlerken, bazı noktalarda zabıtalarin uyarısı ile aileler çocuklarını kesim alanından uzaklaştırdı.

YORUMLAR
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Bayramı da koyunlarla geçiriyorlar Bayramı da koyunlarla geçiriyorlar ŞANLIURFA - Kurban Bayramı namazı kılındı ŞANLIURFA - Kurban Bayramı namazı kılındı
Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA KURBANLAR YİNE ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE KESİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA KURBANLAR YİNE ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE KESİLDİ - Son Dakika
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