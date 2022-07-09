Şanlıurfa 'da kentin farklı noktalarında oluşturulan alanlarda kurbanlıklar kesildi. Vatandaşlar kesilen kurbanlar etleri parçalayarak poşetlere koyup evlerine götürüldü. Kadınların da yardım ettiği kurban kesimi ise çocukların gözleri önünde yapıldı. Çocuklar korku dolu gözlerle kesimi izlerken, bazı noktalarda zabıtalarin uyarısı ile aileler çocuklarını kesim alanından uzaklaştırdı.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA'DA KURBANLAR YİNE ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE KESİLDİ - Son Dakika

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