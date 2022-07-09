ŞANLIURFA'DA KURBANLAR YİNE ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE KESİLDİ

ŞANLIURFA'da, bayramın ilk gününde kentin birçok noktasında, kesim alanların kurbanlıklar çocukların gözleri önünde kesildi.
Şanlıurfa'da kentin farklı noktalarında oluşturulan alanlarda kurbanlıklar kesildi. Vatandaşlar kesilen kurbanlar etleri parçalayarak poşetlere koyup evlerine götürüldü. Kadınların da yardım ettiği kurban kesimi ise çocukların gözleri önünde yapıldı. Çocuklar korku dolu gözlerle kesimi izlerken, bazı noktalarda zabıtalarin uyarısı ile aileler çocuklarını kesim alanından uzaklaştırdı.
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