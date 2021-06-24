Şanlıurfa'da kurbanlıklar pazarda yeni sahiplerini bekliyor - Son Dakika

Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da besiciler tarafından aylardır özenle yetiştirilen kurbanlıklar yaklaşan Kurban Bayramı öncesi pazarda görücüye çıktı.

Besiciler, bayram öncesi hayvanlarını merkez Eyyübiye ilçesindeki canlı hayvan pazarına getirmeye başladı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Şanlıurfalı besiciler, il dışına da hayvanlarını göndermeyi sürdürüyor. Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinden gelen küçükbaş kurbanlık taleplerini karşılamaya çalışan Şanlıurfalı besiciler, aralarında İstanbul, Antalya, Mersin ve Ankara'nın da bulunduğu birçok kente küçükbaş kurbanlık gönderiyor.

Pazarda küçükbaş hayvanlar 1500 liradan büyükbaş kurbanlıklar ise 10 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, AA muhabirine, pazarlarının Türkiye'nin en büyüklerinden biri olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla özellikle batı illerine hayvan satışlarının başladığını aktaran Çiftçi, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin küçükbaş hayvan ihtiyacının büyük bir kısmı buradan karşılanıyor. Kurban Bayramı öncesi son iki gündür pazarda hareketlilik başladı. Bu yıl küçükbaş hayvanlara talepler var. Ülkenin et ve hayvancılık ihtiyacının önemli bir kısmı bu bölgeden karşılanıyor. İstanbul, Adana, Ankara, Kahramanmaraş, Antalya, Eskişehir, Afyon ve Hatay gibi illerimize küçükbaş havyan sevkiyatlarımız başladı. Bu sene yem fiyatlarına rağmen fiyatlarımız uygundur, ortalama yüzde 20 gibi bir artış var, daha çok yükselmesini beklemiyoruz."

Besicilerden İsmail Babacan ve Abdullah Oba ise satışların iyi olduğunu belirtti.