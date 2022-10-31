Kur'an kursunda hoca dayağı! Tepki çeken görüntülerden sonra soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Kur'an kursunda hoca dayağı! Tepki çeken görüntülerden sonra soruşturma başlatıldı

31.10.2022 14:54

Şanlıurfa'da Kur'an kursu eğitmeninin temizlik yaptırdığı öğrencilere hakaret edip, tokat attığı anlara ilişkin çekilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde Ulucanlar Mahallesi'ndeki Kur'an kursunda öğrenciler, ismi öğrenilmeyen eğitmen tarafından tokat atılıp darbedildi.

HAKARET EDİP DÖVDÜ

Bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla çektiği ve sosyal medyada paylaşılan olay anına ilişkin görüntüler tepki çekti. Görüntülerde temizlik yaptıkları görülen 5 çocuğun karşısına geçen eğitmenin önce hakaret edip, ardından tokat attığı görüldü.

Şanlıurfa'da Kuran kursunda dayak görüntülerine soruşturma

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu sırada görüntü çekildiğini fark eden eğitmenin 'Kimdir o' diyerek çekim yapanın peşine düşmesi de kayıtlarda yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • sait acar: Yobazların adımları böyle,.maalesef.din öğretimi adı altında,.şiddet ve nefret.intikam duygularını yüze vurma hali.olmaz olsun böyle din eğitimi.Bizlerde hoca mekteplerinden yetiştik,.hiç böyle yobazlara rastlamadık. Cevap Yaz 83 29 Yayından Kaldır
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Kuran-ı Kerim, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kur'an kursunda hoca dayağı! Tepki çeken görüntülerden sonra soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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