Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri - Son Dakika
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Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri

10.04.2022 16:07

Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri Şanlıurfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümünde Türk Yıldızları ve Jandarma ekipleri nefes kesen bir gösteri sergiledi.

Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümünde Türk Yıldızları ve Jandarma ekipleri nefes kesen bir gösteri sergiledi.

11 Nisan Şanlıurfa'nın Düşman İşgalinden kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Eski havaalanında düzenlenen etkinlikte Türk Hava Kuvvetleri akrobasi Timi Türk Yıldızları ve Jandarma Asayiş ekipleri nefes kesen bir gösteri sergiledi. Alanda toplanan Şanlıurfalılar, gösteriyi büyük bir coşku ile izledi. Birbirinden güzel akrobasi hareketleri sergileyen Türk Yıldızları adeta izleyenlerin nefesini kesti.

Jandarmadan Türk Bayraklı selamlama

Türk Yıldızlarının gösterisinin ardından helikopterle alana gelen jandarma ekipleri "Üzüm Salkımı" gösterisi sergiledi. Alandakileri selamlayan jandarma ekipleri gösterini sergileyerek alandan ayrıldı.

Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri
Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri
Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri
Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri
Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri
Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri
Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri
Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri
Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri
Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri
Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri
Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri
Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri
Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri
Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri
Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri

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Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri - Son Dakika


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