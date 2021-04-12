Şanlıurfa'da kurtuluş gazetesinin dağıtımı canlandırıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kurtuluş gazetesinin dağıtımı canlandırıldı

12.04.2021 11:15

Şanlıurfa'da kurtuluş gazetesinin dağıtımı canlandırıldı Urfa'nın kurtuluşunu sokak sokak gezerek duyurdular Şanlıurfa'nın kurtuluşunu yazan gazete, yöresel kıyafet giyen gençler tarafından 11 Nisan etkinlikleri kapsamında sokak sokak gezilerek dağıtıldı.

Şanlıurfa'da kurtuluş gazetesinin dağıtımı canlandırıldı

Urfa'nın kurtuluşunu sokak sokak gezerek duyurdular

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın kurtuluşunu yazan gazete, yöresel kıyafet giyen gençler tarafından 11 Nisan etkinlikleri kapsamında sokak sokak gezilerek dağıtıldı. Kentin düşman işgalinden kurtuluşunu tarihi Balıklıgöl'de dağıttıkları gazete ile müjdeleyen gençlerin çalışmasına vatandaşlar hayran kaldı.

11 Nisan Urfa'nın Kurtuluşu programı kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından iki gün boyunca düzenlenen çeşitli etkinlikler, vatandaşların ilgisiyle dolu dolu geçti. Etkinliklerin son gününde Urfa'nın kurtuluşunu anlatan gazeteyi yöresel kıyafet giyerek dağıtan gençler, büyük beğeni topladı. Sokak sokak, cadde cadde gezen gençler, "Yazıyor, yazıyor Urfa'nın kurtuluşu yazıyor" diyerek duygulu anlar yaşattı. Gazeteyi alarak okuyan vatandaşlardan Sevilay Canbaz, "Umarım bu tür etkinlikler devam eder. Çocuklarımızın da görmesi sağlanır. Bu gazeteyi alıp duvara asacağım. İnşallah benim sayem de herkes okur" dedi. Vatandaşlardan Ömer Aslan ise "Böyle duyguları bize yaşatanlara çok çok teşekkür ederim. Bu memleketin kurtuluşunda şehit olan tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesi için bu tür etkinliklerde emeği olan herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da kurtuluş gazetesinin dağıtımı canlandırıldı
Şanlıurfa'da kurtuluş gazetesinin dağıtımı canlandırıldı
Şanlıurfa'da kurtuluş gazetesinin dağıtımı canlandırıldı
Şanlıurfa'da kurtuluş gazetesinin dağıtımı canlandırıldı

Balıklıgöl, Şanlıurfa, Gazete, Nisan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da kurtuluş gazetesinin dağıtımı canlandırıldı - Son Dakika


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