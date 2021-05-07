Şanlıurfa'da kurulacak pazar yerleri belirlendi - Son Dakika

Şanlıurfa'da kurulacak pazar yerleri belirlendi

07.05.2021 11:51
Şanlıurfa'da kurulacak pazar yerleri belirlendi, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında toplanan heyet, İçişleri Bakanlığınca çıkarılan Pazar Yerleri genelgesi doğrultusunda alınacak tedbirleri ve yapılacak düzenlemeleri değerlendirdi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında toplanan heyet, İçişleri Bakanlığınca çıkarılan Pazar Yerleri genelgesi doğrultusunda alınacak tedbirleri ve yapılacak düzenlemeleri değerlendirdi.

Şanlıurfa Valiliğinde, Vali Abdullah Erin başkanlığında düzenlenen toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri ve semt pazarı dernek başkanları katıldı. Video konferans destekli gerçekleştirilen planlama toplantısında, 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerinde kurulacak pazar yerlerine yönelik yapılacak düzenlemeler ve tedbirler ele alındı. Toplantıda görüşülen hususlar ve alınacak tedbirler İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca da karara bağlanırken, 8 Mayıs 2021 günü kurulacak pazar yerlerinin adresleri de kamuoyuna açıklandı.

Alınan kararlar ve kurulacak pazar yerleri

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan 2021 yılı 23 nolu kararda, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanmaya başlanan tam kapanma tedbirleriyle, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri muafiyet kapsamında tutulduğu hatırlatıldı.

Gelinen aşamada ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle yaş sebze ve meyve gibi ürünlerin zayi olmasının önlenmesi amacıyla, 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00 ve 17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açık olmasına ve vatandaşların ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verildiği belirtildi.

Tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerinde açık olacak pazar yerlerine ilişkin, şu tedbirler alınacak. Cumartesi günleri Eyyübiye ilçesinde 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazar yerleri, Osmanlı Mahallesi 3630. Sokak, Yenice Mahallesi 5019. Sokak, Şıhmaksut Mahallesi, Ceylan Caddesi garaj alanı, Hayatiharani Mahallesi Veterinerlik Fakültesi karşısı, Muradiye

Mahallesi 3432. Sokak, Eyyüpnebi Mahallesi Akçakale Caddesi, Batıkent Mahallesi TOKİ Kapalı Semt Pazarı, Akabe Mahallesi Trafo merkezi yanı, Hacıbayram Mahallesi Umut Sokak, Dedeosman Mahallesi Mance Deresi Başlangıcı, Hayatiharani Mahallesi 3956. Sokak, Yenice Mahallesi Kapalı Pazarı 3991. Sokak, Eyyüpkent Mahallesi Kapalı Semt Pazarı ve Harrankapı Kapalı Semt Pazarı olarak belirlendi.

Haliliye ilçesinde ise Ulubatlı Mahallesi Turgut Özal Parkı Kapalı Pazarı, Bahçelievler Mahallesi Tekel Caddesi Kapalı Semt Pazarı, Selahattin Eyyübi Mahallesi Vatan İlkokulu önü kapalı Pazar alanı, Yenişehir Mahallesi Yeşildirek Mahallesi 424. Sokak Kapalı Pazar alanı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Resulullah Cami yanı kapalı Pazar alanı, Devteşti Mahallesi Salih Özcan Bulvarı Kapalı Pazar, Şair Nabi Mahallesi Oto Alım Satım Yanı Kapalı Pazar, Sırrın Mahallesi Semt Pazarı Kapalı Pazar, Yavuz Selim Mahallesi, Tatlıses Caddesi Açık Semt Pazarı, Devteyşti Mahallesi 9615 Sokak Açık Semt Pazarı olarak belirlendi.

Karaköprü ilçesinde de Akbayır Mahallesi 1019 Sokak Çırağan Sitesi önü, Seyrantepe Mahallesi 8261 Sokak Semt Pazarı, Şenevler Mahallesi 6129 Sokak, Akpiyar Mahallesi 4003 Cadde Kapalı Semt Pazarı olarak belirlendi.

Birecik'te Yusuf Yaşar Kemal Caddesi Kalealtı Mevkii Kapalı Semt Pazarı, Ceylanpınar'da Turgut Özal Mahallesin Kapalı Semt Pazarı ile Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, Halfeti'de Siyahgül Mahallesi Belediye Caddesi, Harran'da Süleyman Demirel Mahallesi Şeyh Hayati Harran Caddesi Açık Semt Pazarı Hilvan ilçesinde Yeni Mahalle 416. Sokak, Siverek ilçesi Güney Mahallesi 9. Sokak, Dicle Mahallesi 13. Sokak, Viranşehir ilçesinde ise Kışla Mahallesi Anti Caddesi Cuma Pazar yeri ve Selahattin Eyyubi Mahallesi Pazartesi Pazar yeri olarak belirlendi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da kurulacak pazar yerleri belirlendi
Şanlıurfa'da kurulacak pazar yerleri belirlendi
Şanlıurfa'da kurulacak pazar yerleri belirlendi

Abdullah Erin, Semt Pazarı, Şanlıurfa, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kurulacak pazar yerleri belirlendi - Son Dakika


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