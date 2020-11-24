Şanlıurfa'da kurulan pazarda tespihlerin gramı altınla yarışıyor - Son Dakika

ŞANLIURFA'da bir araya gelen tespih koleksiyoncuları en nadide tespihlerini görücüye çıkardı. Gramı altınla yarışan tespihler binlerce liraya alıcı bulurken, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan bir tespih, 108 bin liraya satıldı.

Türkiye'nin değişik illerinden Şanlıurfa'ya gelen koleksiyoncular, en pahalı tespihlerini görücüye çıkardı. Şanlıurfa'nın yanı sıra İstanbul, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman ve Mardin gibi kentlerden gelerek Balıklıgöl bölgesindeki Buz Hanı içerisinde sergilenen binlerce farklı tespih meraklılarıyla buluşturuldu. Renkli görüntülerin yaşandığı pazarda, damla taş kehribarın gramı 400 liradan alıcı buldu. İmamesiyle birlikte 20 gram ağırlığında olan damla taşı kehribar tespihin fiyatı ise 8 bin liraya ulaşıyor.