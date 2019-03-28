Şanlıurfa'da Kütüphaneler Haftası Kutlanıyor

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kırsal mahallerde kitap dağıtırken, Haliliye ilçesinde kitap okuma etkinliği yapıldı.

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kırsal mahallerde kitap dağıtırken, Haliliye ilçesinde kitap okuma etkinliği yapıldı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, hafta dolayısıyla merkeze 30 kilometre mesafedeki Yeni Mahalle'deki ilk ve ortaokulda bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.



Gezici kütüphane ile okula giden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, öğrencilere kitaplar dağıttı.



Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Eğitim Şube Müdürü Murat Müjdeci, öğrencilere okumanın önemini anlattı.



Müjdeci, Kütüphaneler Haftası etkinlikleri çerçevesinde gezici kütüphane ile birçok kırsal mahallede programlar düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.



Okul kütüphanesine ve çocuklara kitap hediye ettiklerini kaydeden Müjdeci, "Okumak erdemdir. Büyükşehir Belediyesi olarak kitap okuma sevgisini aşılamaya devam ediyoruz. Hedefimiz 1 milyon kitabı özellikle gençlerle buluşturmak. Bu haftada kütüphanelerin önemini, kitapların önemini vatandaşlarımıza iyi aktarmamız lazım. Hafta etkinlikleri çerçevesinde ailelerin de çocukları ile kütüphanelere gitmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.



Kitap okuma etkinliği



Haliliye ilçesi Hamidiye Mahallesi'ndeki İbrahim Tatlıses İlkokulu öğrencileri, hafta dolayısıyla okumaya dikkat çekmek için çocuk parkında program yaptı.



Öğretmenlerin de katılım sağladığı programda öğrenciler, parkta kitap okudu. Vatandaşların da eşlik ettiği etkinlikte, renkli görüntüler oluştu.



Okulun müdürü Levent Türkmenoğlu, katılımcılara teşekkür etti.

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