Şanlıurfa'da kuyumcu soygunu - Son Dakika

- Şanlıurfa'da kuyumcu soygunu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir kuyumcunun para kasasında bulunan 150 bin lira değerinde olan altın ve paralar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan tarihi Kuyumcular Çarşısı'nda yaşandı. Sabah saatlerinde iş işyerini açan kuyumcu Mahmut Fidan, para kasasında bulunan 150 bin lira değerinde olan altın ve paraların çalındığı fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, iş yerinde inceleme ve araştırma çalışmaları gerçekleştirdi. Emniyet ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kuyumcu Mahmut Fidan büyük çapta maddi zarar yaşadığını belirterek, hırsızların bir an önce bulunmasını istedi.