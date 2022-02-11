Üye Girişi
Şanlıurfa'da kuyumcu soygunu yapan iki kişi tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kuyumcu soygunu yapan iki kişi tutuklandı

11.02.2022 17:26
Şanlıurfa'da kuyumcu soygunu yapan iki kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da silahlı ve maskeli kuyumcu soygunu gerçekleştirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

Şanlıurfa'da silahlı ve maskeli kuyumcu soygunu gerçekleştirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

27 Aralık 2021 tarihinde Yenişehir Mahallesi Güvenlik Caddesi'ndeki kuyumcuda gerçekleştirilen soygunla ilgili soruşturma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili zanlıların Şanlıurfa ve Bursa'daki adreslerine baskın düzenledi.

Operasyonda M.F.A (27), İ.N. (24) ve Z.A (52) gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.N. ile M.F.A. tutuklandı, Z.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da kuyumcu dükkanına giren ve ellerinde uzun namlulu silahları bulunan maskeli iki kişi, iş yerindekileri etkisiz hale getirdikten sonra vitrindeki bir miktar altını alarak kaçmıştı.

YORUMLAR
500

Güvenlik Caddesi, Şanlıurfa, Kuyumcu, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kuyumcu soygunu yapan iki kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
16:18 Arka Sokaklar'da bugün neler olacak? Engin Müdürün katilleri bulunacak mı?
16:17 Tüfeğiyle tartıştığı adamları kovalayan 93'lük dede, gelen polislere Kore savaşını anlattı
16:14 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek
16:00 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt geldi
15:59 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı!
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 17:32:26. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kuyumcu soygunu yapan iki kişi tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement