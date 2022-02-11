Şanlıurfa'da kuyumcu soygunu yapan iki kişi tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da silahlı ve maskeli kuyumcu soygunu gerçekleştirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

27 Aralık 2021 tarihinde Yenişehir Mahallesi Güvenlik Caddesi'ndeki kuyumcuda gerçekleştirilen soygunla ilgili soruşturma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili zanlıların Şanlıurfa ve Bursa'daki adreslerine baskın düzenledi.

Operasyonda M.F.A (27), İ.N. (24) ve Z.A (52) gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.N. ile M.F.A. tutuklandı, Z.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da kuyumcu dükkanına giren ve ellerinde uzun namlulu silahları bulunan maskeli iki kişi, iş yerindekileri etkisiz hale getirdikten sonra vitrindeki bir miktar altını alarak kaçmıştı.