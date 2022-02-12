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Şanlıurfa'da kuyumcu soygununa 2 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da kuyumcu soygununa 2 tutuklama

12.02.2022 00:57
Şanlıurfa'da kuyumcu soygununa 2 tutuklama

Şanlıurfa'da silahlı ve maskeli kuyumcu soygunu ile ilgili gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

Şanlıurfa'da silahlı ve maskeli kuyumcu soygunu ile ilgili gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 27 Aralık 2021 tarihinde, Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik Caddesi'ndeki kuyumcuda gerçekleştirilen soygunla ilgili soruşturma yürüten Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, olayla ilgili zanlıların Şanlıurfa ve Bursa'daki adreslerine baskın düzenledi. Operasyonda M.F.A. (27), İ.N. (24) ve Z.A. (52) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.N. ile M.F.A. tutuklandı, Z.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

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Güvenlik Caddesi, Şanlıurfa, Kuyumcu, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da kuyumcu soygununa 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kuyumcu soygununa 2 tutuklama - Son Dakika
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