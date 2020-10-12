Şanlıurfa'da kuyumcudan hırsızlık iddiası - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir kuyumcuda hırsızlık yapıldığı iddiasıyla polis ekipleri çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesindeki Kuyumcular Çarşısı'nda iş yeri bulunan Mahmut Fidan, dükkanını açtığında içerisinde altın ve para bulunan kasanın yerinde olmadığını fark etti.

Fidan'ın bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Ekipler, hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Çalınan kasada toplamda 150 bin lira civarında altın ve para olduğu ileri sürüldü.