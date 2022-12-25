ŞANLIURFA'DA KUZENLERİN ARAZİ KAVGASI 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA KUZENLERİN ARAZİ KAVGASI 1 ÖLÜ, 3 YARALI

25.12.2022 17:55

ŞANLIURFA'da, amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da, amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Hacı Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan amca çocukların arasında başlayan tartışma büyüyerek tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerle 4 kişi yaralandı. Silah seslerini duyanlar polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yerde yaralanan Mahmut Güleli, Aziz Güleli, Ayşe Güleli ve Mehmet Güleli'yi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mahmut Güleli doktorların tüm çabasına rağmen, hayatını kaybetti. Tedavileri devam eden 3 yaralanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA KUZENLERİN ARAZİ KAVGASI 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA KUZENLERİN ARAZİ KAVGASI 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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