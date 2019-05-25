Şanlıurfa'da lahmacun sırası kavgası: 5 yaralı

Şanlıurfa
'nın merkez Karaköprü
ilçesinde, fırında lahmacun yapımı sırası nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı. Çamlıyayla
Mahallesi'nde, iki kişi arasında fırındaki lahmacun yapımı sırası yüzünden çıkan tartışma tarafların aile bireylerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı olay yerine gelen polis ekipleri güçlükle ayırdı.
Kavgada yaralanan 5 kişi 112 Acil Servis
ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis
ekipleri, kavgaya karıştığını belirlediği 3 kişiyi gözaltına aldı.