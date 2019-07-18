Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da lastiği patlayan kamyonet yoldan çıktı: 2 yaralı
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Şanlıurfa'da lastiği patlayan kamyonet yoldan çıktı: 2 yaralı

3 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayarak yoldan çıkan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da lastiği patlayan kamyonet yoldan çıktı: 2 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayarak yoldan çıkan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek- Diyarbakır karayolunun 5'inci kilometresinde yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün ismi belirlenemeyen 63 YZ 333 plakalı kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada kamyonette bulunan Mehmet Mesut K. ve Reşit Can İ. yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Diyarbakır, Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:06 Kaynak: İHA
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