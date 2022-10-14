Şanlıurfa 'da Balıklıgöl platosunda bulunan Dergah Camisinde cuma namazının ardından toplanan Şanlıurfa Aile Platformu üyeleri, LGBT karşıtı yürüyüş düzenledi. Şanlıurfa Aile Platformu Başkanı Handan Karataş , kadınların da yer aldığı eylemde platform üyeleri adına konuştu. Başkan Karataş üyeler adına yaptığı konuşmasında herkesi ailenin korunması noktasında duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA

Balıklıgöl, Şanlıurfa, LGBT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da düzenlenen LGBT karşıtı yürüyüşte ortalık karıştı! Gerginlik, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son buldu - Son Dakika

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