Şanlıurfa'da düzenlenen LGBT karşıtı yürüyüşte ortalık karıştı! Gerginlik, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son buldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da düzenlenen LGBT karşıtı yürüyüşte ortalık karıştı! Gerginlik, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son buldu

14.10.2022 16:51

Şanlıurfa Aile Platformu üyeleri, LGBT karşıtı yürüyüş düzenledi. Üyelerin taşıdığı "İnsan fıtratını şerefini çiğnetmeyeceğiz" yazılı dövizler dikkat çekerken bir vatandaşın, "İlk LGBT örgütü AK Parti döneminde kuruldu" sözleri sonrası ortalık karıştı. Yaşanan gerginlik, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle büyümeden son buldu.

Şanlıurfa'da Balıklıgöl platosunda bulunan Dergah Camisinde cuma namazının ardından toplanan Şanlıurfa Aile Platformu üyeleri, LGBT karşıtı yürüyüş düzenledi. Şanlıurfa Aile Platformu Başkanı Handan Karataş, kadınların da yer aldığı eylemde platform üyeleri adına konuştu. Başkan Karataş üyeler adına yaptığı konuşmasında herkesi ailenin korunması noktasında duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Şanlıurfa'daki LGBT karşıtı yürüyüşte gerginlik! Arkadan fırlayan vatandaşın sözleri olay çıkardı

BİR VATANDAŞIN SÖZLERİ OLAY ÇIKARDI

"İnsan fıtratını şerefini çiğnetmeyeceğiz, Sapkın LGBT'ye hayır" yazılı pankartlar taşıyan grubun yanına gelen bir vatandaş ilk LGBT örgütünün AK Parti iktidarı döneminde kurulduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Kalabalığın karşı tepki gösterdiği ismi öğrenilemeyen vatandaş, güvenlik görevlilerince uzaklaştırıldı. Kalabalık, basın açıklamasının ardından dağıldı.

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Kaynak: DHA

Balıklıgöl, Şanlıurfa, LGBT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da düzenlenen LGBT karşıtı yürüyüşte ortalık karıştı! Gerginlik, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da düzenlenen LGBT karşıtı yürüyüşte ortalık karıştı! Gerginlik, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son buldu - Son Dakika
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