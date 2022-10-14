Şanlıurfa'da Balıklıgöl platosunda bulunan Dergah Camisinde cuma namazının ardından toplanan Şanlıurfa Aile Platformu üyeleri, LGBT karşıtı yürüyüş düzenledi. Şanlıurfa Aile Platformu Başkanı Handan Karataş, kadınların da yer aldığı eylemde platform üyeleri adına konuştu. Başkan Karataş üyeler adına yaptığı konuşmasında herkesi ailenin korunması noktasında duyarlı olması gerektiğini söyledi.
"İnsan fıtratını şerefini çiğnetmeyeceğiz, Sapkın LGBT'ye hayır" yazılı pankartlar taşıyan grubun yanına gelen bir vatandaş ilk LGBT örgütünün AK Parti iktidarı döneminde kurulduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Kalabalığın karşı tepki gösterdiği ismi öğrenilemeyen vatandaş, güvenlik görevlilerince uzaklaştırıldı. Kalabalık, basın açıklamasının ardından dağıldı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da düzenlenen LGBT karşıtı yürüyüşte ortalık karıştı! Gerginlik, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son buldu - Son Dakika