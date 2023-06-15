Şanlıurfa'da lise öğrencisinin başına parke taşıyla vuruldu! Genç liseli hayatını kaybetti

Viranşehir-Ceylanpınar kara yolunda arkadaşının kullandığı motosikletle okula giden lise son sınıf öğrencisi Seyithan Mahmut Eğin, ışıkta bekledikleri sırada saldırıya uğradı.

22 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Başına vurulan parke taşı ile ağır yaralanan Eğin, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi''ne kaldırıldı. Burada 22 gündür yaşam mücadelesi veren Eğin, bu sabah hayatını kaybetti. Polis, olaya ilişkin çalışması sürüyor.