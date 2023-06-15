Şanlıurfa'da lise öğrencisinin başına parke taşıyla vuruldu! Genç liseli hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Şanlıurfa'da lise öğrencisinin başına parke taşıyla vuruldu! Genç liseli hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da lise öğrencisinin başına parke taşıyla vuruldu! Genç liseli hayatını kaybetti

15.06.2023 13:42

Viranşehir ilçesinde ışıkta beklerken saldırıya uğrayan lise son sınıf öğrencisi Seyithan Mahmut Eğin, başına vurulan parke taşı ile ağır yaralandı. 22 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Eğin, bugün hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Viranşehir-Ceylanpınar kara yolunda arkadaşının kullandığı motosikletle okula giden lise son sınıf öğrencisi Seyithan Mahmut Eğin, ışıkta bekledikleri sırada saldırıya uğradı.

22 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Başına vurulan parke taşı ile ağır yaralanan Eğin, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi''ne kaldırıldı. Burada 22 gündür yaşam mücadelesi veren Eğin, bu sabah hayatını kaybetti. Polis, olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Viranşehir''de lise öğrencisi saldırı sonucu hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Viranşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da lise öğrencisinin başına parke taşıyla vuruldu! Genç liseli hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
18:58 Son Dakika: CHP'de Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran öncesi atanan danışman ve başdanışmanların görevine son verildi
18:54 Son Dakika: CHP'de Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran öncesi atanan danışman ve başdanışmanların görevine son verildi
17:45 Voleybolcu Zehra Güneş, Güneş Yanıklarıyla Gündemde
17:41 Voleybolcu Zehra Güneş'ten bikinili havuz pozu! Karedeki detayı fark eden herkes aynı yorumu yaptı
17:28 Üsküdar'da Kavgayı İzleyen Adam Kurşunla Öldürüldü
17:27 Jorge Jesus, Ali Koç hakkındaki iddiaları yalanladı
17:26 Sokakta çıkan kavgayı izlemek için balkona çıkan genç, kalbine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti
17:27 Jorge Jesus, Ali Koç hakkındaki iddiaları yalanladı: Yalandan başka bir şey değil
17:16 DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
17:14 DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'a 'casusluk' suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2023 19:25:34. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da lise öğrencisinin başına parke taşıyla vuruldu! Genç liseli hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement