Viranşehir-Ceylanpınar kara yolunda arkadaşının kullandığı motosikletle okula giden lise son sınıf öğrencisi Seyithan Mahmut Eğin, ışıkta bekledikleri sırada saldırıya uğradı.
Başına vurulan parke taşı ile ağır yaralanan Eğin, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi''ne kaldırıldı. Burada 22 gündür yaşam mücadelesi veren Eğin, bu sabah hayatını kaybetti. Polis, olaya ilişkin çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da lise öğrencisinin başına parke taşıyla vuruldu! Genç liseli hayatını kaybetti - Son Dakika