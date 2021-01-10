Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın - Son Dakika

Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın

10.01.2021 15:19
Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın, System.String[]

ŞANLIURFA'da Harran Üniversitesi Osmanbey Kampusu içerisinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait lojistik deposunda yangın çıktı.

ŞANLIURFA'da Harran Üniversitesi Osmanbey Kampusu içerisinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait lojistik deposunda yangın çıktı. İhbarla üniversiteye gelen itfaiye ekipleri, yangını müdahale altına almaya çalışıyor.

Yangın, öğle saatlerinde Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde KYK'ya bağlı lojistik deposunda meydana geldi. Bilinmeyen sebepten dolayı lojistik deposundan alev ve dumanların yükseldiğini fark eden görevliler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında depodan zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Bir itfaiye erinin dumandan etkilendiği yangını haber alan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, üniversiteye gelerek bilgi aldı.

? İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor.

Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın
Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın
Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın
Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın
Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın
Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın
Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın
Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın
Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın
Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın
Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın
Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın - Son Dakika


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