Şanlıurfa'da maganda kurşununun isabet ettiği damat hayatını kaybetti - Son Dakika

Şanlıurfa'da maganda kurşununun isabet ettiği damat hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, düğünde isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan damat, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, düğünde isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan damat, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Ekenek Mahallesi'nde 12 Ocak'ta açık alanda yapılan düğün töreninde havaya rastgele ateş edilmesi sonucu kurşunun isabet ettiği damat Mehmet Yılmaz (25) tedavi gördüğü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderilen Yılmaz'ın cenazesi, burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Birecik ilçesinde meydana gelen olayla ilgili silahı ateşlediği iddia edilen damadın kardeşi H. Yılmaz tutuklanmıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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