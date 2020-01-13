Şanlıurfa'da maganda kurşunuyla yaralanan damadın kardeşi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da maganda kurşunuyla yaralanan damadın kardeşi tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da maganda kurşunuyla yaralanan damadın kardeşi tutuklandı

11 dakika önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, düğünde damadın maganda kurşunuyla ağır yaralanmasına neden olan silahı ateşlediği iddiasıyla kardeşi tutuklandı.

Şanlıurfa'da maganda kurşunuyla yaralanan damadın kardeşi tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, düğünde damadın maganda kurşunuyla ağır yaralanmasına neden olan silahı ateşlediği iddiasıyla kardeşi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, havaya rastgele ateş edilmesi sırasında kurşunun isabet etmesi sonucu damat Mehmet Yılmaz'ın (25) ağır yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, düğünde çekilen görüntüleri inceledi.

Görüntülerde, damadın gelin ile araçtan indiği sırada kardeşi H. Yılmaz'ın silahla havaya ateş açarak yaklaştığını, bu sırada Mehmet Yılmaz'ın yere düştüğünü tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H. Yılmaz tutuklandı.

Birecik ilçesine bağlı Ekenek Mahallesi'nde dün, düğünde havaya rastgele ateş edilmesi sırasında kurşun isabet eden damat Yılmaz ağır yaralanmıştı.

Şanlıurfa, Birecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:12 Kaynak: AA
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