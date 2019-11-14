Şanlıurfa'da mağaralar turizme kazandırılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kızılkoyun mağaralarını turizme kazandırmak amacıyla başlatılan çalışma kapsamında 35 yapının yıkımına devam ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesince tarihi değerleri gün yüzüne çıkarma ve turizme kazandırma çalışmaları kapsamında, Haleplibahçe havzasında bulunan Kızılkoyun mağaralarının 3'üncü etap uygulaması çerçevesinde 35 yapının kamulaştırılması yapılmıştı. Bu kapsamda çalışmalara başlayan belediye ekipleri, 35 yapının yıkımını sürdürüyor.

Mahalle sakinleri, çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ve ekibine teşekkür ederek, Kale Eteği bölgesindeki çalışmaların yanı sıra Kızılkoyunda da yapıların yıkılarak bölgenin turizme kazandırılmasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirttiler.