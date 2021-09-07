ŞANLIURFA'DA MAHALLELİNİN BESLEDİĞİ TİLKİ KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika

ŞANLIURFA'DA MAHALLELİNİN BESLEDİĞİ TİLKİ KAZADA ÖLDÜ

ŞANLIURFA'da, her gün geldiği parkta mahalle sakinleri tarafından beslenen tilki, araç çarpması sonucu öldü.

ŞANLIURFA'da, her gün geldiği parkta mahalle sakinleri tarafından beslenen tilki, araç çarpması sonucu öldü. Karaköprü Mahallesi'nde bulunan parka her gece aynı saatte gelen tilki, bir süre önce hayvanseverler tarafından fark edildi. Mahalleliden Hanifi Taşkıran da 'Çilo' ismini koyduğu tilkiyi her gece elleriyle beslemeye başladı. Taşkıran ve diğer hayvanseverlerin beslediği tilki, dün gece araç çarpması sonucu öldü. Hayvanseverler, belediye ekiplerince yoldan kaldırılan tilkinin ölümüne üzüldüklerini söyledi.

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