Şanlıurfa'da marketlerde denetim - Son Dakika

Şanlıurfa'da marketlerde denetim

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında marketlerde denetim yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında marketlerde denetim yapıldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde, hijyen, sosyal mesafe, maske ve etiket kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ekipler kontrollerde, son kullanma tarihleri geçen tavuk, meyve suyu, çikolata, yoğurt gibi ürünlere imha edilmek üzere el koydu, kurallara uymayan market işletmecilerine ise cezai işlem uyguladı.

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