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ŞANLIURFA - Marketlerde fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Marketlerde fiyat denetimi yapıldı

24.12.2021 09:17

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından marketlerde fiyat denetimi yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından marketlerde fiyat denetimi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Zabıta Birimi ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, döviz kurunda yaşanan düşüş sonrası büyük marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Denetimlerin yapıldığı marketlerde çay, şeker ve yağ gibi ürünlerde indirimler yapıldığı görülürken, son kullanma tarihi geçen ürünlere ise imha edilmek üzere el konuldu.

Zabıta ekipleri yaptıkları kontrollerde çay, şeker, yağ ile bazı temizlik ürünlerinde yüzde 20 civarında indirim olduğunu belirledi.

Fatura karşılaştırmasında fahiş fiyat tespiti halinde marketler hakkında yasal işlem başlatılacak.

Ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, kullanma tarihleri geçen ürünler toplanarak imha edilmek üzere el konuldu.

ŞANLIURFA - Marketlerde fiyat denetimi yapıldı
ŞANLIURFA - Marketlerde fiyat denetimi yapıldı
ŞANLIURFA - Marketlerde fiyat denetimi yapıldı
ŞANLIURFA - Marketlerde fiyat denetimi yapıldı
ŞANLIURFA - Marketlerde fiyat denetimi yapıldı
ŞANLIURFA - Marketlerde fiyat denetimi yapıldı
ŞANLIURFA - Marketlerde fiyat denetimi yapıldı
ŞANLIURFA - Marketlerde fiyat denetimi yapıldı
ŞANLIURFA - Marketlerde fiyat denetimi yapıldı
ŞANLIURFA - Marketlerde fiyat denetimi yapıldı
ŞANLIURFA - Marketlerde fiyat denetimi yapıldı
ŞANLIURFA - Marketlerde fiyat denetimi yapıldı
ŞANLIURFA - Marketlerde fiyat denetimi yapıldı
ŞANLIURFA - Marketlerde fiyat denetimi yapıldı

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Zabıta Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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