Şanlıurfa'da marketlerde fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediyesi tarafından marketlerde denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince ilçe genelinde yapılan denetimlerinde gıda ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin etiket, son kullanma tarihi ve gramajları kontrol edildi.

Son kullanma tarihi geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, işletmelere cezai işlem uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, son dönemde fahiş fiyat artışlarına yönelik artan şikayet başvuruları üzerine denetimleri artırdıklarını belirtti.

Denetimlerin devam edeceğini aktaran Ekinci, "Devletimizin büyük bir azim ve kararlılıkla uyguladığı politikalar sonrası döviz fiyatlarında bu ortaya çıkan hızlı düzeltmeye bağlı olarak, fiyatların da çok hızlı ve etkin bir şekilde güncellenmesi gerekiyor. Yeni uygulanan ekonomik modele tam destek vermekle birlikte bütün sektörlerimizin fiyat indirimi yaparak bu sürece olumlu katkı yapmalarını önemli istirham ediyoruz. Hukukun gücüyle değil ahlak ilkeleriyle hareket eden her kim olursa her zaman kazanacak, milletimizin gönlündeki sevgisi ebedi olacaktır." ifadelerini kullandı.