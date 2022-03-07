Şanlıurfa'da marketlere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da marketlere yönelik denetim yapıldı

07.03.2022 17:05
Şanlıurfa'da marketlere yönelik denetim yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri marketlere yönelik denetim yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri marketlere yönelik denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Tüketici Zabıta Birimi ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine kent genelindeki marketlerde denetim başlattı.

Zincir marketler olmak üzere birçok marketi denetleyen ekipler, yağ stoklanmasına karşı marketlerin yağ rafları ile depo kısımlarında incelemelerde bulundu. Ekipler, raflardaki yağları kasadan geçirerek ürünün etiket ve kasa fiyatını da karşılaştırdı.

Yapılan denetim sırasında yağ stokladığı ve fahiş fiyat uyguladığı belirlenen 9 markete cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin halk sağlığını korumak, fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı kent genelinde denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

Bu arada Suruç Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'ın talimatıyla zabıta ekipleri, ilçedeki iş yeri ve marketlerde denetimler gerçekleştirdi.

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Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Ticaret, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da marketlere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika


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