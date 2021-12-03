Şanlıurfa'da markette silahlı soygun girişimi... O anlar kamerada - Son Dakika

Şanlıurfa'da markette silahlı soygun girişimi... O anlar kamerada

Şanlıurfa'da markette silahlı soygun girişimi... O anlar kameradaŞANLIURFA Şanlıurfa'da silahla market soygunu kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da markette silahlı soygun girişimi... O anlar kamerada ŞANLIURFA Şanlıurfa'da silahla market soygunu kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre markete giren A.A. isimli şahıs, kasiyere silah doğrultarak kasadaki paraları istedi. Kasiyer soyguncuya paraları vermek istemedi. İçersen gelen sesler üzerine panikleyen soyguncu, olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yarım saat içerisinde A.A. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının marketten bir şey alamadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Dakika

Soylu ''Mekan bastı'' dedi ama mevzuata göre TÜİK'in kapısı herkese açık

CHP Mersin mitingine "Squid Game" ile davet ediyor!

Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!

Melih Gökçek'ten Tanju Özcan'a sert tepki: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın

Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71

Enişteden liseli kıza mide bulandıran cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı

Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu

Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor