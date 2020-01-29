Şanlıurfa'da masa tenisi turnuvası ilgi gördü - Son Dakika
Son Dakika Spor Şanlıurfa'da masa tenisi turnuvası ilgi gördü - Son Dakika Spor

Şanlıurfa'da masa tenisi turnuvası ilgi gördü

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası final müsabakaları ile tamamlandıŞanlıurfa'da gençlere yönelik faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere "Haydi Gençler Büyükşehir'deyiz" tatili hediyesi olarak...

Şanlıurfa'da masa tenisi turnuvası ilgi gördü, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası final müsabakaları ile tamamlandı


Şanlıurfa'da gençlere yönelik faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere "Haydi Gençler Büyükşehir'deyiz" tatili hediyesi olarak dart ve Masa Tenisi Turnuvası düzenledi.


208 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada Şanlıurfa Masa Tenisi İl Temsilcisi Bilal Özal yağtığı açıklama da, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti Gençlik Kollarının beraber organize ettiği masa tenisi turnuvası Büyükşehir Belediyesi Tenis Dünyası Tesislerinde yapıldı. Turnuvaya 13-17 yaş grubu 208 sporcu katıldı. Gençlere yönelik desteklerinden ötürü Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ediyoruz" dedi.


Turnuvada Abdullah Değerli birincilik, Okan Koşar ikincilik, Berat Sur üçüncülük, Ani Kuş ise dördüncülük derecesi ile müsabakaları tamamlayan sporcular oldu.


Turnuvaya katılan sporcular da organizasyondan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, AK Parti, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

AK Parti'den İBB Başkanı İmamoğlu'na sert tepki: Erzurum'a tatile giderken Elazığ'a uğramış
Ali Babacan, partisinin kuruluşunu üçüncü kez erteledi Beşiktaş'ın Sergen Yalçın videosu beğeni yağmuruna tutuldu UEFA'dan Sergen Yalçın paylaşımı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 21:01:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da masa tenisi turnuvası ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]