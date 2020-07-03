Şanlıurfa'da maske uyarısında polise mukavemet: 6 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da maske uyarısında polise mukavemet: 6 gözaltı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde polis ile bir şahıs arasında çıkan maske kavgasında 6 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde polis ile bir şahıs arasında çıkan maske kavgasında 6 kişi gözaltına alındı. Polis, kavgaya karışarak bayılan bir kadının kendine gelmesi için dakikalarca ter döktü.

ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
Meclis'te gerginlik! İsmet İnönü'ye yapılan Führer benzetmesi sonrası tansiyon yükseldi
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili can sıkan sözler: Büyük umutlara kapılmayın


Yenice Mahallesi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında Şanlıurfa'da geçtiğimiz ay maske takma zorunluluğu getirilmişti. Denetimler sırasında maske takma kuralına uymayan bir grup, polis tarafından uyarıldı. Bu sırada iddiaya göre grup içerisinde henüz ismi öğrenilemeyen 2 kişi polisle tartışmaya başladı. Yaşanan gerginlik sonrası olay yerine çok sayıda kirpi aracı ile çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Olayda polise mukavemette bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Polis, kavgaya karışarak bayılan bir kadının kendine gelmesi için dakikalarca ter döktü, eline aldığı kağıt parçasıyla kadının yüzüne serin hava vurmaya çalıştı. Baygın kadın, yakınları tarafından getirilen özel araçla hastaneye kaldırıldı.


Olay yerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş gelerek incelemede bulundu. Doğuş, bilgi ve incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Eyyübiye, Yenice, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 23:44 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da maske uyarısında polise mukavemet: 6 gözaltı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:46 Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı 17:36 Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı 17:18 Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm 16:39 Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:45 Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 10:37 Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 10:03 Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
23:14
Meclis'te gerginlik! İsmet İnönü'ye yapılan Führer benzetmesi sonrası tansiyon yükseldi
23:13
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili can sıkan sözler: Büyük umutlara kapılmayın
22:44
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
22:19
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
Sokak ortasında kadını darbeden şahıs tutuklandı
20:38
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
18:58
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
18:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 00:00:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da maske uyarısında polise mukavemet: 6 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]