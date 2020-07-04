Şanlıurfa'da maske uyarısında polise mukavemet: 6 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da maske uyarısında polise mukavemet: 6 gözaltı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde polis ile bir şahıs arasında çıkan maske kavgasında 6 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde polis ile bir şahıs arasında çıkan maske kavgasında 6 kişi gözaltına alındı. Polis, kavgaya karışarak bayılan bir kadının kendine gelmesi için dakikalarca ter döktü.

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Yenice Mahallesi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında Şanlıurfa'da geçtiğimiz ay maske takma zorunluluğu getirilmişti. Denetimler sırasında maske takma kuralına uymayan bir grup, polis tarafından uyarıldı. Bu sırada iddiaya göre grup içerisinde henüz ismi öğrenilemeyen 2 kişi polisle tartışmaya başladı. Yaşanan gerginlik sonrası olay yerine çok sayıda kirpi aracı ile çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Olayda polise mukavemette bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Polis, kavgaya karışarak bayılan bir kadının kendine gelmesi için dakikalarca ter döktü, eline aldığı kağıt parçasıyla kadının yüzüne serin hava vurmaya çalıştı. Baygın kadın, yakınları tarafından getirilen özel araçla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş gelerek incelemede bulundu. Doğuş, bilgi ve incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Şanlıurfa, Eyyübiye, Yenice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 00:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da maske uyarısında polise mukavemet: 6 gözaltı - Son Dakika

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