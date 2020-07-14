Şanlıurfa'da meclis oturumları başladı - Son Dakika

Şanlıurfa'da meclis oturumları başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe alınan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis oturumları başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe alınan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis oturumları başladı.


Temmuz ayı ikinci oturumu ile devam eden meclis toplantısında bugün, 2019 yılı faaliyet raporunu çıkararak, yapılmış ve yapılacak olan projeler görüşüldü. Sosyal mesafe gözetilerek ve maske kullanılarak gerçekleşen oturumda Büyükşehir Belediyesinin yapılan ve yapımı devam eden projeler değerlendirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan başkanlığında gerçekleşen Temmuz ayı ikinci oturumunda, belirlenen gündem maddeleri görüşüldü. Meclis sonrasında açıklama yapan Kaytan, "Yaklaşık 4 aydır Büyükşehir Meclisimiz pandemi süreci dolayısıyla çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştı. Daha önce iki olağan üstü toplantımızı gerçekleştirmiştik. İlimiz için, belediyemiz için önem arz eden konularda ciddi kararlar aldık. Temmuz ayının ilk oturumunu Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül başkanlığında gerçekleştirmiştik. Bugün ikinci oturumumuzda 2020 Nisan ayında karar altına alınması gereken komisyonlarımızla ilgili ve yeni kurulan komisyonların üye seçimini gerçekleştirdik ve alınmış olan kararlarımızın öncelikle meclisimize, Şanlıurfa'mıza ve Ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Koronavirüs, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da meclis oturumları başladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:34 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 23:32 Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 22:04 Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti 19:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
00:34
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
23:32
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
22:04
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
19:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 00:40:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da meclis oturumları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]