Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da medikal ürünlerin satıldığı iş yerinde yangın
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da medikal ürünlerin satıldığı iş yerinde yangın

1 saat önce

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Şanlıurfa'da medikal ürünlerin satıldığı iş yerinde yangın, System.String[]
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında medikal ürünler satılan iş yerinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Olayın ardından iş yerinde ve bölgede yoğun duman oluştu.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın iş yerinde hasara neden oldu, medikal malzemeler kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:27 Kaynak: AA
Haliliye, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıllarca vergi rekortmenleri listesine giren iş adamından memleketine dev yatırım İş adamına silahlı saldırının arkasından eski sevgili çıktı Şanlıurfa'yı karıştıran aşiret kavgası: 6 ölü Dünyanın en ilginç mesleklerinden birini Erzurum'da yapıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 20:50:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da medikal ürünlerin satıldığı iş yerinde yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]