Şanlıurfa'da Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajları - Son Dakika

İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma münasebetiyle kurum ve kuruluşlar İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı yayımladı.

12 Mart İstiklal Marşının kabulünün 100'üncü yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle kurum ve kuruluşlar tarafından kutlama mesajı yayımlandı. Beyazgül, mesajında, "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınarak, TBMM'de kabul edilen İstiklal Marşımız, ülkemizin bağımsızlığının sembolü olan, milletimizin kahramanlığını ve milli mücadelemizi anlatan eşsiz bir eserdir. İstiklal Marşı'nın her dizesi, egemenliği eline alan ve kendi kaderini kendi tayin eden milletimizin sesidir. Türk Milleti, ezelden ebede hür yaşayacağını tüm Dünya'ya bildirmiş, hiçbir gücün karşısında eğilmeyeceğini ruhunda gizli olan bağımsızlık ve vatan aşkıyla gözler önüne sermiştir. Rengini Şehitlerimizin kanından alan Ay Yıldızlı bayrağımız göklerde dalgalansın, ezanlarımız gök kubbede sonsuza kadar yankılansın, vatanımıza namahrem eli değmesin diyen milletimize ilham kaynağı olan İstiklal Marşımızın bugün yüzüncü yıl dönümünü idrak ediyor, anıyoruz. Milli şairimizin 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' duasına iştirak ediyor; bu ülkeyi bizlere vatan kılan ecdadımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle, duayla yad ediyorum" dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da, "İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılında tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum" şeklinde konuştu.

Canpolat mesajının devamında, "Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan, şüheda' diyerek, dedelerimizin bu vatan için şehit oluşunu kalbiyle şiire mühürleyen şair, "Eş hele bir dağları örten karı, Ot değil onlar dedenin saçları." ve "Bastığın yerleri, 'toprak' diyerek, geçme, tanı" diyerek de bize miras bırakılan bu vatanın her karışına sahip çıkmamız gerektiğini ilham etmiştir. 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilen Milli Marş'ın 100. yılı, yine aziz milletimizin vekaletinden müteşekkil Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, şiirin ve şairin ali hatırına, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy yılı olarak ilan edilmiştir. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, "Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım." dizeleriyle, ecdadımızın dize getirdiği düşman karşısındaki destansı kararlılığını, milletimizin topyekun duygularıyla, bu şiirinde resmetmiştir. Milli Marş'ın her bir mısraında ihtiva edilen duyguların, kararlılığın ve mücadelenin her daim irademizde tecelli etmesiyle ancak istiklalimiz ebedi olacaktır. Bu duygularla, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılında tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum. Allah, aziz milletimizin istiklalini ebedi, istikbalini bedii kılsın" ifadelerini kullandı.

Karaköprü İlçe Belediye Başkanı Metin Baydilli ise, "100 yıl önce mağlubiyeti düşünmeyen bir neslin imanıyla yeniden dirilişinin sembolü İstiklal Marşı'dır" dedi.

Baydilli mesajının devamında, "İstiklal Marşı aziz milletimizin 100 yıl önceki kahramanlıklarını, imanını ve inancını anlatan bir marşın ötesinde bir destan ve haykırıştır. 'Korkma' diyerek başlayan marşla vatanın bir karış toprağı için geçmişten bugüne korkmadan mücadele eden kahraman milletimize seslenen bu marş bir milletin yeniden dirilişinin sembolüdür. Milli mücadelede fikirleri ve eserleriyle tarihimizde değerli bir yer edinmiş olan İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy yazdığı bu marşla bir milletin makus talihini ancak kendisinin yeneceğini anlatmıştır. Merhum şairin dediği gibi Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırtmasın. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümünü kutluyor, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal mücadelesinde vatan için can veren Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA