Şanlıurfa'da menfeze gizlenmiş 1 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da menfeze gizlenmiş 1 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da menfeze gizlenmiş 1 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi

6 saat önce

Şanlıurfa Valiliği, kentte menfeze gizlenmiş yaklaşık 1 kilogram parça tesirli plastik patlayıcı ele geçirildiğini bildirdi.

Şanlıurfa'da menfeze gizlenmiş 1 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi, System.String[]

Şanlıurfa Valiliği, kentte menfeze gizlenmiş yaklaşık 1 kilogram parça tesirli plastik patlayıcı ele geçirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Suriye'nin Rasulayn bölgesinde icra edilen Barış Pınarı Harekatı'na katılan birliklere yönelik terör örgütü PKK/KCK- YPG mensuplarının eylem yapma arayışı içerisinde olduğuna ilişkin istihbarat alındı.

Bu çerçevede, Ceylanpınar- Viranşehir kara yolunda yol ve menfez kontrolü amacıyla "Ceylanpınar- 3 Operasyonu" yapıldı. Güzergahtaki bir menfezin girişindeki kayanın altına gizlenmiş şüpheli siyah spor çanta tespit edildi.

Uzman ekip tarafından yapılan kontrolde çantada bulunan konserve kutusu içerisinde üzeri siyah poşet ve bantla sarılı halde yaklaşık 1 kilogram ağırlığında, uzaktan kumanda tertibatıyla patlatmaya hazır hale getirilmiş parça tesirli plastik patlayıcı madde ele geçirildi.

Düzenek, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yerinde imha edildi.

Şanlıurfa, Jandarma, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Muhalifler, İdlib'de Esed güçlerinin mevzilerini vuruyor
Son Dakika: Tel Rıfat'ta PKK'lı sözde yöneticiler toplantı halindeyken vuruldu Rusya, müttefiki Esed rejimine büyük kalibreli toplar gönderdi Devrim Muhafızları yetkilisinden Kasım Süleymani itirafı: Esed'in istifasına engel oldu

Son Dakika Haberleri
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 22:51:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da menfeze gizlenmiş 1 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]