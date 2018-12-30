Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Menfeze Sıkışan 2 At Kurtarıldı

Şanlıurfa'da Menfeze Sıkışan 2 At Kurtarıldı

25 dakika önce

Şanlıurfa'nın Harran ve Ceylanpınar ilçelerinde, kafası menfeze sıkışan 2 at itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şanlıurfa'da Menfeze Sıkışan 2 At Kurtarıldı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Harran ve Ceylanpınar ilçelerinde, kafası menfeze sıkışan 2 at itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Harran'da Kuruyer Mahallesi'nde menfezdeki boruya sıkışmış haldeki atı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Borunun girişindeki çamuru temizleyerek çapını genişleten ekipler, daha sonra traktöre bağladıkları iple çekerek atı sıkıştığı yerden kurtardı.

Gözleri görmediği belirlenen at daha sonra sahibine teslim edildi.

İtfaiye ekipler ayrıca, Ceylanpınar'ın Özbek Mahallesi'nde de menfeze sıkışan bir atı da kurtararak sahibine teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:24 Kaynak: AA

Ceylanpınar, Harran, İtfaiye, Şanlıurfa, Güncel
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