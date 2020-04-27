Şanlıurfa'da mera kavgası: 4 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da mera kavgası: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasındaki mera kavgasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasındaki mera kavgasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Aşağı Taşlı Mahallesi'nde akraba aileler arasında mera nedeniyle çıkan tartışma taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Bedir (37), Ali (51) ve Amine Demirkıran (6) ile Ayser Özcıkla (41) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, mahallede ve hastane önünde önlem aldı. Öte yandan kavga sırasında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 11 kişiye kişi başına 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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