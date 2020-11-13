Şanlıurfa'da mermer yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da mermer yüklü tır devrildi: 1 yaralı

13.11.2020 12:15
Şanlıurfa'da mermer yüklü tır devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da mermer yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada tır şoförü yaralandı.

Şanlıurfa'da mermer yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada tır şoförü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Suruç karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 63 E 4041 plakalı mermer yüklü tır, seyir halindeyken devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yola saçılan mermerlerin kaldırılmasının ardından trafik tekrar normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da mermer yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Şanlıurfa'da mermer yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Şanlıurfa, Kaza, TIR, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da mermer yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


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