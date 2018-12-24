Şanlıurfa'da Mesleki Eğitime Büyük Yatırım

Türkiye'de İstanbul ve Kocaeli'den sonra Şanlıurfa'ya da alınan Yüksek Teknolojili CNC Makinalarıyla beraber ilimizdeki mesleki eğitim öğrencilerinin eğitimlerine önemli katkılar sağlanacaktır.

Şanlıurfa Mesleki Eğitimin geliştirilmesi noktasında önemli adımlar atıyor.

Türkiye'de İstanbul ve Kocaeli'den sonra Şanlıurfa'ya da alınan Yüksek Teknolojili CNC Makinalarıyla beraber ilimizdeki mesleki eğitim öğrencilerinin eğitimlerine önemli katkılar sağlanacaktır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah Erin'in girişimleriyle ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocahil'in büyük destekleriyle Şanlıurfa Mesleki Eğitim Merkezine çeşitli yeni nesil makinalar alındı.

Türkiye'de çok az sayıda bulunan ve çok kapsamlı bir torna tezgahı olan CNC Dik İşleme Merkezi'nin yanı sıra; C eksenli CNC Torna Tezgahı, Enjeksiyonlu Motor Kesitleri, Benzinli, Dizel ve LPG Sistemli Motor Eğitim Setleri, Klime Sistemi Eğitim Seti, Test ve Uygulama Aracı, Kaynak Setleri, Profil Boru Kesme ve Şekil Verme Makinaları gibi çok sayıda yeni nesil makinalar GAP Bölge Kalkınma İdaresi öncülüğünde Şanlıurfa'ya kazandırıldı.

Yaklaşık 1 ay önce Mesleki Eğitim Merkezinde makinaların kurulumlarına başlanmış olup kısa süre sonra bir açılış töreniyle eğitim-öğretimde faaliyet göstermeye başlayacaktır. Makinaların gelişiyle birlikte birde ek binanın yapıldığı Mesleki Eğitim Merkezi, Şanlıurfa'da eşsiz makinalar ile beraber mesleki eğitimin tam anlamıyla merkezi haline gelecektir.

Yeni gelen makinaları yerinde görmek isteyen GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz, GAP İdaresi İnsani ve Sosyal Gelişme Genel Koordinatörü Adalet Budak Akbaş ve Mesleki Eğitimden Sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Canbek'den oluşan heyet Mesleki Eğitim Merkezine bir ziyarette bulundu. Makinaların işlevlerinin anlatıldığı kapsamlı tur Mesleki Eğitim Merkezi İdarecileri rehberliğinde gerçekleştirildi.

Ziyaretin sonunda okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen heyet bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sırasında GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil kısaca şunları söyledi: Türkiye'nin mesleki eğitim noktasında diğer ülkelerle rekabet etmeye devam edebilmesi için yeni nesil makinaların işleyişini bizim öğrencilerimizin en iyi şekilde öğrenmeleri büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizin mesleki eğitimde teknolojinin gerisinde kalmayacak şekilde eğitimlerine devam edebilmesi için büyük bir gereklilik olan bu makinalarla güzel başarılar elde edeceklerine eminim. Birçok alanda kullanılacak olan bu makinalar ile Şanlıurfa mesleki eğitim alanında Türkiye'de hatırı sayılır iller arasına girecektir.

İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ise, "Ülkemizin kalkınmasındaki en önemli faktör sanayi hamlesidir. Sanayi alanında önemli adımlar atabilmemiz için taze beyinlere yeni teknolojileri tanıştırarak sanayisi gelişmiş diğer ülkeler ile rekabet edebilmemiz gerekmektedir. Bu gerekliği elde edebilmemiz için gerçekleştirdiğimiz bu önemli gelişme için bize her türlü desteği sağlayan Sayın Valimiz Abdullah Erin'e ve projeyi destekleyen GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanımız Sadrettin Karahocagil'e teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni makinalarımız ve atölyemiz ilimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.