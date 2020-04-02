Şanlıurfa'da metrelerce para kuyruğu oluştu - Son Dakika

Şanlıurfa'da metrelerce para kuyruğu oluştu

-Parasını almak isteyen vatandaşlar 2 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da korona virüsü nedeniyle devlet tarafından verilen bin liralık para yardımını almak isteyen vatandaşlar PTT şubesi önünde kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu.

Şanlıurfa'da verilen bin liralık sosyal yardım destek parasını almak isteyen yüzlerce vatandaş, PTT şubesi önünde saatlerce bekleyerek parasını alabildi. Sabah saat 06.00 itibariyle Yusuf Paşa Mahallesindeki merkez PTT Şubesi önüne gelen vatandaşlar, alınan korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında PTT şubesine teker teker girebildi. Kuyrukta bekleyen vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına uyarak aralarında yaklaşık 2 metre mesafe bıraktı. Polis ve zabıta ekipleri de anonslar yaparak vatandaşların birbirlerine çok fazla yaklaşmamaları uyarısında bulunurken çocuklar da sırada bekleyenlerin ellerine kolonya döktü.

Paralarını alan vatandaşlar ise tekrar evlerine döndü.