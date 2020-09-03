Şanlıurfa'da Meydan Projesi için bazı taşınmazlar kamulaştırılacak - Son Dakika

Şanlıurfa'da bazı taşınmazların, Meydan Projesi için acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Yusufpaşa Mahallesi sınırlarında yer alan bazı taşınmazların, yapımı planlanan Meydan Projesi'nin hayata geçirilmesi amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.