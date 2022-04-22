Şanlıurfa'da meydana gelen kazalar kamerada - Son Dakika
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Şanlıurfa'da meydana gelen kazalar kamerada

22.04.2022 17:11
Şanlıurfa'da meydana gelen kazalar kamerada

Şanlıurfa'da şubat ve mart ayında meydana gelen kazalardan 5'i polis şehir kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da şubat ve mart ayında meydana gelen kazalardan 5'i polis şehir kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da meydana gelen kazalardan 5'i Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Polis şehir kamerasına yansıyan ilk iki görüntüde otomobiller kavşaktan geçmeye çalışan motosikletlilere çaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletlerin üzerindeki toplam 3 kişi yaralandı. Bir diğer kazada Organize Sanayi Sitesine işçi götüren İ.K.'nin kullandığı 63 S 0483 plakalı servis otobüsü, şarampole devrildi. Kazada toplam 15 işçi yaralandı. Dördüncü görüntüde ise yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket etmeye başlayan araçlardan biri, karşıya geçmeye devam eden bir yayaya çarptı. Sürücü yayayı son anda fark ederken yere düşen yaya ezilmekten kurtuldu. Son görüntüde ise kavşakta ilerleyen otomobillerden biri önünde aniden yavaşlayan otomobile arkadan çarptı.

Kazalarda ölen olmazken toplam 19 kişinin yaralandığı belirlendi. - ŞANLIURFA

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa, Polis, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da meydana gelen kazalar kamerada - Son Dakika


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