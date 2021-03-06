Şanlıurfa'da mezar taşlarına işlenen figürler görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da mezar taşlarına işlenen figürler görenleri şaşırtıyor

ŞANLIURFA'da, bazı mezar taşlarının üzerine, insanların ölüm nedenleri ya da sevdiği şeyler hakkında bilgiler veren figürler işleniyor. Vefat eden kişinin vasiyeti veya yakınlarının talebi üzerine işlenen; tabanca, bıçak, direk, kamyon, koyun ve çay gibi figürler görenleri şaşırtıyor. İl Müftüsü Mehmet Taştan, bazı kişilerin fotoğraflarının da yer aldığı mezar taşlarına işlenen figürlerin caiz olmadığını söyledi.

Şanlıurfa kent merkezinde bulunan Bediüzzaman Mezarlığı'na girenler, mezar taşlarında ilginç figürler ile karşılaşıyor. Trafik kazasında ölenlerin mezar taşlarına otobüs, kamyon, otomobil; cinayete kurban gidenlerin mezar taşlarına ise tabanca veya bıçak figürleri resmediliyor. Kalp hastalığından ölenlerin mezar taşına kalp resminin çizildiği mezarlıkta, ölen kişinin sevdiği çay, kuş gibi figürler de yine mezar taşına yansıtılıyor.

Yaklaşık 20 yıldır mezar taşı yapan Mehmet Ot, "İstek üzerine gelen talepleri hazırlıyoruz. İstenilen mezar taşlarının üzerine çiçek, at, araba, tabanca gibi figürleri işliyoruz. Bunda amaç kişinin nasıl öldüğünü ifade etmek veya ölen kişinin çok sevdiği şeyleri mezar taşına yansıtmak. Mesela hayattayken sigara, çay, koyun, çiçeği çok sevenlerin mezar taşlarına bunları yapıyoruz. Bazı kişiler de ölenlerin mezar taşlarına şiir veya çeşitli sözler yazdırıyor" dedi.

'MESLEĞİMİZİ ÜRPERTİRİCİ BULUYORLAR'

15 yıldır mezar taşı yapan Ömer Yıldırım ise ne iş yaptığını soranlara mesleğini ifade etmekte zorlandığını ifade ederek, "İnsanlar mezar taşı yaptığımı öğrenince biraz ürküyor. Bizim mesleğimiz vatandaş tarafından ürpertici olarak karşılanıyor. Ama; Allah katında ise sevap işliyoruz. Ayda 15-20 mezar taşı hazırlıyoruz. Ölenlerin ölüm şeklini mezar taşına işliyoruz. Trafik kazasında ölenin mezar taşına araba yapıyoruz. Taş olarak bölgeye özgü beyaz Urfa taşını kullanıyoruz. Bu taş sıcak ve soğuk havada dayanıklı olduğu için çok tercih ediliyor" diye konuştu.

MÜFTÜ TAŞTAN: CAİZ DEĞİL

Şanlıurfa'da çoğunluğu geçmiş yıllarda yapılan mezar taşı üzerine ölüm şekli, fotoğraf, şiir yazılmasının İslam dinine göre caiz ve uygun olmadığını ifade eden İl Müftüsü Mehmet Taştan ise şunları söyledi:

"Tabii biz Müslüman'ız. Bu işe Kur'an-ı Kerim ve sünnet açısından bakarız. İslam'a göre ölüm şeklinin mezar taşlarına tasvir edilmesi caiz ve uygun olmadığını söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız bundan çekinsinler. Ölüm şeklini mezar taşlarına yaptırmasınlar. Mezarlığa giden insan o resimleri gördüğünde çok etkilenir. Belki silahla öldürülmüş, o insanın ölüm şekli silahla tasvir edilmesi gençlerimizin manevi dünyasını etkiler. Birçok sıkıntının çıkmasına da sebep olabilir. Dolayısıyla bunlar uygun şeyler değildir. Mezarlara sadece taş konur. İsim bile konulmaz. Ama mezarı tanımak için isim konulmasında ise bir sakınca yoktur. En uygun mezar şekli, üzeri topraklı olandır. Yine mermerle üstünün kaplanması da caiz ve uygun değildir. Çünkü asıl olan mezarın üstünün toprak olmasıdır."