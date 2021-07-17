Şanlıurfa'da mezarlıklar bayrama hazır - Son Dakika

Şanlıurfa'da mezarlıklar bayrama hazır

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince vatandaşların bayramda kabir ziyaretlerini hijyenik şartlarda yapabilmeleri için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında mezarlıklarda temizlik yapıldı, yabani otlar temizlendi, ağaç ve çiçekler sulandı. Açıklamada, Kurban Bayramı için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını belirtilerek, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini gönül rahatlığıyla yapabilecekleri kaydedildi.

Son Dakika

Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı

Koronavirüs 40 yıllık yasağı bitirdi! Suudi Arabistan'dan mağalar namaz vakitlerinde açık kalmasına izin verdi

Kız arkadaş kurbanı olmuştu! Eski sevgilisinin göğsünden bıçakladığı Halim yaşama tutunamadı

Aşı olmayanlar için uygulanacak kısıtlamaları madde madde sıraladı! Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak öneri

Reklam yüzü olma hayali yüzünden etti! Güzellik merkezi mağduru genç kız aynalara küstü

Çöp atmak için ayrıldığı evinden tabutu çıktı! İhmal bu kez 18 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı

İki çocuğun taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Mahalleli taciz şüphelisine meydan dayağına girişince olanlar oldu

Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı