Şanlıurfa'da MHP teşkilatı engellilere Harran'ı gezdirdi - Son Dakika

Şanlıurfa'da MHP teşkilatı, kentteki engelliler için Harran gezisi düzenledi.

Şanlıurfa Zihinsel Engeliler ve Rehabilitasyon Dernek Başkanı Bedih Satoğlu ve beraberindeki çok sayıda engelli, MHP Haliliye İlçe Başkanlığı organizasyonunda tarihi Harran ilçesini gezdi.

MHP Harran İlçe Başkanı Mahmut Sayık, ilçedeki tarihi ve turistik mekanlara ilişkin gruba bilgi verdi.

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ise ilçesinde misafir olan engelliler ile öğlen yemeğinde bir araya gelerek, ziyaretçilerin talep ve önerilerini dinledi.

Geziye ilişkin değerlendirmede bulunan Sayık, ilçe teşkilatı olarak kısa süre önce engelliler birimi kurduklarını belirtti.

Engelli vatandaşlarla bir arada olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Sayık, kurdukları birim sayesinde engellilerle iç içe olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Engelliler ise organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.