Şanlıurfa'da MHP teşkilatı engellilerle buluştu - Son Dakika

Şanlıurfa'da MHP teşkilatı, kentteki engellilerle bir araya gelip talep ve önerilerini dinledi.

Şanlıurfa Zihinsel Engeliler ve Rehabilitasyon Dernek Başkanı Bedih Satoğlu ve beraberindeki çok sayıda engelli, MHP Haliliye İlçe Başkanlığı ev sahipliğinde buluştu.

MHP İl Başkanı Mahmut Güneş, MHP Haliliye İlçe Başkanı Mahmut Sayık, Ülkü Ocakları İl Başkanı Bakır Bostancı ve beraberindeki partililer, engelli vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Güneş, etkinlikte yaptığı konuşmada, engelli bireylerin hak ve talepleriyle yakından ilgilendiklerini söyledi.

Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için yapılacak tüm etkinliklere ellerinden gelen desteği her zaman vermeye hazır olduklarını vurgulayan Güneş, "Özellikle çocuklarımız için el becerilerini artırmak önemli. Bu sayede vatandaşımızın kendine olan güvenlerini artırmış oluruz. Engelli kardeşlerimizin mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Sizlere elimizden gelen bütün desteği vermeye hazırız. İmkanlarımız dahilinde engelli kardeşlerimizin yaşamlarını daha da kolaylaştırmaya çalışacağız." dedi.

MHP Haliliye İlçe Başkanı Mahmut Sayık da ilçe teşkilatı olarak engelliler birimi kurduklarına dikkati çekti.

Engelli vatandaşlarla bir arada olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Sayık, kurdukları birim sayesinde de her gün engellilerle iç içe olacaklarını belirtti.

Etkinlik sonunda engellilere çeşitli hediyeler verildi.